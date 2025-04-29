Japon Konutları'ndan Naci Görür Açıklaması

JAPON Konutları, "Naci Görür ile hiçbir ticari ilişkimiz veya anlaşmamız bulunmuyor" açıklamalısında bulundu.

Japon Konutları'ndan yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Görür'ün şirketin projeleri ile ilişkilendirilmesine yönelik yanlış ve yanıltıcı yorumlar yapılıyor. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zaruri hale geldi" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Naci Görür, Japon Konutları'nın Sancaktepe'deki şantiyesini herhangi bir reklam çalışması kapsamında değil, tamamen bilimsel ve teknik bir değerlendirme amacıyla ziyaret etti. Prof. Dr. Naci Görür'ün Japon Konutları'nın reklam yüzü olması kesinlikle söz konusu değildir. Hiçbir ticari ilişkimiz bulunmuyor.

"Asılsız ve yalan iddialarla ilgili hukuki girişimler başlatıldı. Tüm yasal haklarımızı kullanılacağız. Alanında uzman yerli ve yabancı isimler projeyi ziyaret ediyor. Bu ziyaretler, tamamen şeffaf bir anlayışla gerçekleştirilmiş olup, projelerimizin bilimsel temellere dayanarak daha güvenli ve sağlam hale getirilmesine katkı sağlamıştır. Japon Konutları GYO olarak, projelerimizin her aşamasında bilim insanlarının, sektör profesyonellerinin ve uzman görüşlerinin katkısını almakta ve bu katkılardan büyük gurur duymaktayız."

'NACİ GÖRÜR İTÜ'DEN HOCAMDIR'

Japon Konutları GYO Yönetim Kurulu Başkanı Okan Hocaoğlu ise "Naci Görür İTÜ'den hocamdır. Bu ziyaretin hocamızın uzmanlık alanı olan deprem bilimi ve yer bilimleri çerçevesinde, projemizde uygulanan tekniklerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ziyaret, tamamen bilgi paylaşımı ve bilimsel değerlendirme amacı taşımaktadır. Herhangi bir ticari, tanıtım veya reklam çalışması kapsamında yapılmamıştır. Şeffaflık ve bilimsellik ilkelerimiz doğrultusunda, yalnızca Prof. Dr. Naci Görür değil; ülkemizin ve dünyanın çeşitli alanlarında uzman birçok değerli bilim insanı ve profesyonel isim de Japon Konutları projemizi ziyaret ederek, görüş ve değerlendirmelerini paylaşmışlardır."