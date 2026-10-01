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İZTO seçiminde 62 bin 777 üye Fuar İzmir'de oy kullanmaya başladı

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İzmir Ticaret Odasının (İZTO) 2026-2030 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi başladı. Fuar İzmir'de 84 meslek grubunda, 110 sandıkta toplam 62 bin 777 üye oy kullanacak; 202 meclis üyesi ile 488 meslek komitesi üyesi seçilecek.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) 2026-2030 dönemi meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi başladı.

İZTO'dan yapılan açıklamaya göre, Fuar İzmir'deki seçimlerde 84 meslek grubunda, 110 sandıkta toplamda 62 bin 777 üye oy kullanacak, 202 meclis üyesi ile 488 meslek komitesi üyesi seçilecek.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu, 57. Motorlu Taşıt Satış Sonrası Hizmetler Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu'nda oy verdi.

Yönetim kurulu, disiplin kurulu, birlik genel kurulu delege seçimleri ile meclis başkanlığı ve başkanlık divanı seçimleri 8 Ekim'de gerçekleştirilecek.

81. Danışmanlık ve Müşavirlik Faaliyetleri Grubu, 82. Zirai İlaç ve Gübreler Grubu, 83. Oto Kiralama ve Diğer Kiralama Faaliyetleri Grubu ile 84. Otomotiv ve Diğer Ulaşım Araçları Parçalarının Perakende Satışı Grubu da faaliyetlerine yeni başlayacak.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: AA
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