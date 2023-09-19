İZSU, Menemen Emiralem'de içme suyu hattı yapımına başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şehrin içme suyu altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Bu hedef doğrultusunda Menemen Emiralem'de 11 kilometrelik içme suyu hattının yapımına başlandı.

İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen Emiralem bölgesinde yaşanan içme suyu problemini çözüme kavuşturuyor. Tamamen kurumun kendi imkanlarıyla hayata geçirilen proje, Küme Evleri mevkiinde yer alan Karagöl kaynak suyunu doğrudan bölgeye taşıyacak. 11 kilometre uzunluğundaki hat üzerinden iletilecek su, İZSU denetiminde kontrollü bir şekilde hanelere ulaştırılacak. Bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan proje, 7 milyon 800 bin liraya mal olacak. Projenin kurum imkanlarıyla yürütülmesi sayesinde yatırım maliyetini yarı yarıya düşüren İZSU, önemli miktarda bir tasarrufa imza atıyor.