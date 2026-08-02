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İznikli nektarin üreticisinden fiyat tepkisi

İznikli nektarin üreticisinden fiyat tepkisi
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Tarihi ve turizmiyle olduğu kadar verimli tarım arazileriyle de öne çıkan Bursa’nın İznik ilçesinde nektarin ve şeftali hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Tarihi ve turizmiyle olduğu kadar verimli tarım arazileriyle de öne çıkan Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin ve şeftali hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Halk arasında tüysüz şeftali olarak bilinen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen İznik nektarini üreticinin yoğun emeğiyle tüketiciye ulaşıyor. Ancak üreticiler, tarlada kilogramı 10-15 TL arasında alıcı bulan nektarinin market raflarında 100 TL'ye kadar satılmasına tepki gösteriyor.

İznikli çiftçiler, üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği ve tüketicinin de daha uygun fiyatlarla ürüne ulaşabileceği bir piyasa düzeni oluşturulmasını istiyor.

İznik'te nektarin üretimi yapan Müjgan Öztürk, "Biz büyük emek ve masrafla yetiştirdiğimiz ürünü 10-15 TL'ye satıyoruz. Vatandaş ise aynı ürünü markette yaklaşık 100 TL'ye almak zorunda kalıyor. Bu fiyat farkının nedenleri araştırılmalı. Hem üretici hem de tüketici mağdur oluyor" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlara marketten pahalı ürün almak yerine yarı fiyatına tarladan almaları için çağrıda bulunan tarım işçisi Remziye Renda ise, "Üretiyoruz ama kazanamıyoruz, şu an 20 liradan alan yok ne yapacağız biz, aracılar kazanıyor biz bir şey kazanamıyoruz çiftçi çok mağdur" dedi.

Nektarinin tarladan üreticiden 15 liradan alındığını belirten İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ise "Üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı kabul edilemez boyutlara ulaştı. Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, tüketicinin de daha uygun fiyatlarla ürüne ulaşabileceği bir piyasa düzeni oluşturulmalı. Bu konuda gerekli adımların atılması için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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