İzmir Ticaret Odası Üyeleri ve Hintli Firmalar Arasında İş Görüşmeleri Gerçekleştirildi

İzmir Ticaret Odasına üye 34 firma ile 11 Hintli firma bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 66 görüşmenin yapıldığı buluşmada, 2 ülke arasında enerji, otomotiv, gıda, tarım, savunma sanayii, otomasyon ve robotik, sağlık, tıbbi ekipmanlar, elektrikli ekipmanlar, tekstil, turizm, bilgi teknolojileri ve lojistik sektörlerinde yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi.

12 Milyar Dolar ticaret hacmi

İzmir Ticaret Odasını ziyaret eden Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ve beraberindeki Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu heyetine, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 5,5 milyar dolar seviyelerindeyken 2022'de 12 milyar doların üzerine çıktığı; karşılıklı heyetlerin sayısının arttırılması ile ticaret hacminin daha da geliştirilebileceği üzerinde duruldu.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden ve en büyük nüfusa sahip ülkelerinden biri olan Hindistan'ın sadece Uzak Doğu'nun değil, dünyanın üretim merkezi olduğuna değinen Meclis Başkanı Özpoyraz, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaretin gelişmesinin, başta bilişim olmak üzere teknoloji transferinin artmasının küresel ekonominin rotasını da dönüştüreceğini ifade etti.

Genç nüfus iki ülkeyi yakınlaştırır

Hintli öğrencilerin İzmir Ekonomi Üniversitesinde eğitim görmelerinin büyük önem taşıdığına değinen İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Özpoyraz, genç nüfusun sağlayacağı etkileşimin iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını, ayrıca ticareti de güçlendireceğini vurguladı.

Ziyaretin ardından İzmir Ticaret Odası ile Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu iş birliğinde, İzmir-Hindistan B2B (İkili İş Görüşmeleri) Etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Hindistan İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ve Hintli iş insanları katıldı. 11 Hintli firmanın yer aldığı etkinliğe, İzmir Ticaret Odası üyesi 34 firma başvurdu. 66 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Firmalar birbirleriyle iş birliği yapma fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulundu. - İZMİR