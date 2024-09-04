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İzmir Ticaret Odası ile Küba Ticaret Odası arasında kardeş oda protokolü yenilendi

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Küba Ticaret Odası arasında 1994 yılında imzalanan kardeş oda protokolü, yeni bir anlaşmayla yenilendi. Küba Büyükelçisi liderliğindeki heyet, İzmir'de temaslarda bulundu ve iki ülke firmaları arasında 65 iş görüşmesi gerçekleştirildi. İki ülke arasında özellikle sağlık turizmi alanında işbirlikleri yapılması planlanıyor.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Küba Ticaret Odası arasında 1994 yılında imzalanan kardeş oda protokolü, yeni bir anlaşmayla yenilendi.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios liderliğinde 11 iş insanından oluşan heyet, İzmir'de temaslarda bulundu.

Heyetin Oda'yı ziyaretinde "Küba Cumhuriyeti ile İş Yapma Toplantısı" gerçekleştirildi.

Küba Ticaret Odası Genel Sekreteri Omar de Jesús Fernández Jiménez'in ülkesindeki yatırım fırsatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği programda iki ülke firmaları toplam 65 iş görüşmesi yaptı.

Program kapsamında iki oda arasında 1994 yılında imzalanan kardeş oda protokolü yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, Küba'nın Türkiye, İzmir ve İzmir Ticaret Odası için özel öneme sahip bir ülke olduğunu, Küba Ticaret Odası ile ilk temaslarının 1994 yılında kurulduğunu ifade etti.

İki ülke arasında özellikle sağlık turizmi alanında işbirlikleri yapılabileceğine değinen Özkardeş, "Anlaşmamızın 30. yılı sebebiyle, odalarımız arasındaki iş birliklerinin daha da derinleşmesi amacıyla anlaşmamızı yeniledik." ifadelerini kullandı.

Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios da iki ülke arasındaki bağları güçlendirmekten memnun olduklarını, yatırımların devamının gelmesi konusunda da sonuna kadar destek olacaklarını aktardı.

Kaynak: AA / Ekonomi

izmir Küba

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