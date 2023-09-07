İzmir Ticaret Odası Başkanı: OVP'deki kararların hayata geçmesi önemli

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özgener, "Ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel kararların benzer hızda ve kararlı bir şekilde sürmesinin ve Ovp'de ele alınan konuların takvim süreleri içerisinde hayata geçmesinin ülkemiz ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hükümet tarafından kamuoyu ile paylaşılan 2024-2026 Orta Vadeli Program'a ( Ovp ) ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Odamız tarafından önerilen öngörülebilirlik, tutarlılık, bütünsellik, işlevsellik gibi ana kavramların yanı sıra enflasyonla mücadele, vergi sistemi, yeşil-dijital dönüşüm, girişimcilik eko sisteminin güçlendirilmesi gibi konuların yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilecek olmasını önemsiyoruz"

2023 yılsonu enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın üst sınırı olan yüzde 62'nin üzerinde yüzde 65 olarak belirlendiğine dikkat çeken Özgener, "2024 ve sonrası için ise tahminler aynı. Büyüme tahminleri ise 2023 için yüzde 4.4, 2025 için yüzde 4 ve bir önceki Ovp'ye göre düşüyor. Yeni Ovp'ye önceki programlardan farklı olarak yapısal reformların dahil edilmesi ve bu başlıkların detaylandırılması, 2023 yılı 2. yarıda turizm ve ihracatın katkısıyla ekonomik büyümenin yüzde 4,4 olarak hedeflenmesi ve dönem içerisinde yüzde 4-5 aralığındaki büyüme hedeflerine ulaşırken aynı zamanda enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilecek olmasını önemsiyoruz" dedi.

"Yeşil ve dijital dönüşümün Ovp'de geniş olarak yer alması bizleri motive etti"

Değerlendirmelerini sürdüren Özgener, "İş dünyası olarak en çok önem verdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın geliştirilmesi hedeflerimizin yanı sıra ikiz dönüşüm olarak görüşülen yeşil ve dijital dönüşümün Ovp'de geniş olarak yer alması da, uzun zamandır bu konuda projeleri olan bir Oda olarak bizleri motive etti. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Sera OSB kurulması yönünde çalışmaların hızlandırılacak olması ve OVP çerçevesinde sera yenileme yatırımlarına daha fazla destek verilecek olmasını da kardeş kurumlarımızla çalışmalarını sürdürdüğümüz Tarımsal OSB Projelerimiz dahilinde çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

"Reel sektörümüze yol göstereceğine inanıyoruz"

Özgener değerlendirmelerini şu şekilde tamamladı: "Sonuç olarak, bundan sonraki sürecin, enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi açısından kritik bir zaman dilimi olacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın adımları ile enflasyonu düşürmek için bir alan oluşturuldu ve bu adımlar, Orta Vadeli Program ile desteklendi. Bu nedenle ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel kararların benzer hızda ve kararlı bir şekilde sürmesinin ve OVP'de ele alınan konuların takvim süreleri içerisinde hayata geçmesinin ülkemiz ekonomisi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. OVP'nin gerçekçi tahminler ve bir düzenleme takvimi verdiği için reel sektörümüze yol göstereceğine inanıyoruz, ama enflasyonunun açıklanan büyüme oranlarıyla nasıl düşeceğine dair detayların da belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." - İZMİR