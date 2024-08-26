Üye Girişi
Haberler

İzmir Ticaret Odası Başkanı: Körfezin temizliği için eylem planı oluşturulmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, kentteki bütün paydaşların balık ölümlerinin yaşandığı körfezin temizliği için oluşturacağı bir eylem planının ivedilikle uygulanması gerektiğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, kentteki bütün paydaşların balık ölümlerinin yaşandığı körfezin temizliği için oluşturacağı bir eylem planının ivedilikle uygulanması gerektiğini söyledi.

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın başkanlığında düzenlenen "Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı" kurumun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Özgener, toplantıdaki konuşmasında, geçmiş dönemlerine göre zor bir yaz döneminin yaşandığını belirtti.

Paydaş kurumların desteğiyle yürüttükleri çalışmalarda iklim değişikliği ve küresel ısınmasıyla ilgili çözüm yolları aradıklarını anımsatan Özgener, "Orman yangınları nedeniyle dünyanın en bereketli tarım ve orman ürünlerinin yetiştirildiği eşsiz coğrafyalardan biri olan bölgemize ait bitki örtüsünün, ekosisteminin, endemik bitkilerin yok olmasına ve hayvanların zarar görmesine kahroluyoruz." dedi.

Özgener, orman yangınlarının engellenmesi amacıyla caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde orman yangınına sebebiyet vermek, ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak gibi suçlara hapis cezası verildiğini görüyoruz ama artan rakamlara paralel olarak cezaların yeterince caydırıcı olmadığını düşünüyoruz. Orman yangınlarının oluşmaması için kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik tüm iletişim kanallarının aktif bir biçimde kullanılması, 7'den 70'e istisnasız her ilimiz özelinde çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da söz konusu çalışmalarda aktif olarak rol almasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz."

Doğaya insan eliyle verilen zararın İzmir Körfezi'nde görüldüğüne işaret eden Özgener, şöyle devam etti:

"İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı olarak oksijenin tükenmesi sonucunda, körfezde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık vurdu. Ölü balıklar ile deniz yüzeyindeki kirlilik, kentimizin en büyük kabuslarından biri olan kötü kokuyu da beraberinde getirdi. Gerek bakanlıklarımız gerek ise yerel yönetimler konu ile ilgili gerekli araştırmaları yapıyor. Burada bizlerin üzerine düşen görev, kentimizin tüm paydaşları ile bir araya gelip çözüm yollarını içeren bir Eylem Planı oluşturmak ve ivedilikle uygulamaya koymak."

Özgener, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mahmut Özgener Ekonomi İzmir Çevre İzmir Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 8. ev neyi temsil eder? Astrolojide 8. ev konuları! Astrolojide 8. ev nedir, neyi simgeler? 7. ev neyi temsil eder? Astrolojide 7. ev konuları! Astrolojide 7. ev nedir, neyi simgeler? İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! Skin-walker efsanesi gerçek mi? Gaziantep'te yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Gaziantep'te yağmur var mı? Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir ile sevgili miydi, neden ayrıldı? Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında futbolu bıraktı, son hali nasıl? Maçlar neden ertelendi, bu hafta neden maçlar oynanmadı? Bu gece yağmur var mı, yağmur ne zaman 26-27 Ağustos 2024? EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç? İstanbul yağmur saat kaçta 26 Ağustos Pazartesi? PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? Zaha Young Boys maçında yok mu, sakat mı, hasta mı? İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title