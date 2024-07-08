İzmir Ticaret Borsası, zeytin sektörünün eğitimini hedefleyen uluslararası projeyi başlattı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İtalya ve İspanya'dan ortakların katılımıyla zeytin sektörünün eğitimi, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılığın artırılmasını hedefleyen uluslararası projeyi başlattıklarını ifade etti.

İZQ Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen proje açılış toplantısında konuşan Kestelli, "Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi"nin Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı Tek Pazar Programı altında finanse edilmeye hak kazandığını belirtti.

İTB koordinatörlüğünde İtalya ve İspanya ile hayata geçirilen projenin bütçesinin 997 bin 764 avro olduğunu kaydeden Kestelli, dünyada küresel iklim krizinden en çok etkilenecek bölgenin Akdeniz coğrafyası olduğuna işaret etti.

Proje ortakları olan İtalya ve İspanya'da da kuraklığın arttığını, su kaynaklarının azaldığını, tarımsal üretimin her geçen yıl çok daha kırılgan hale geldiğini aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"İtalya ve İspanya'dan ortaklarımızla ülkelerimizdeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin iklim değişikliğinin neden olduğu dış etkenlere karşı kırılganlıklarını azaltmayı, teknolojinin benimsenmesi ile üretim süreçlerinde gıda kaybı ve atıklarını azaltarak kaynak verimliliğini artırmayı, üretim maliyetlerini düşürerek daha istikrarlı piyasa koşulları oluşturmayı hedeflemekteyiz."

Kestelli, 3 yıl sürecek projeyle her ülkeden 50 KOBİ olmak üzere toplam 150 KOBİ'ye bu hedefler doğrultusunda farkındalık artırma, kaynak verimliliği, atık yönetimi, temiz üretim yaklaşımları ve süreç yönetimi konularında eğitimlerle mentörlük desteği verileceğini aktardı.

Projeye Türkiye'den İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ve Ege İhracatçı Birlikleri, İtalya'dan Puglia Bölgesi Odalar Birliği ve CHIEAM (SİAM) Bari, İspanya'dan İspanya İtalyan Ticaret Odası ve Ulusal Gıda ve Konserve Teknoloji Merkezi'nin katılım sağladığı kaydedildi.

Toplantıda Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman, KOSGEB İl Müdürü Levent Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İş Birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da birer konuşma yaptı.