İzmir Ticaret Borsası'ndan Gençlere Tarım Fikir Yarışması

İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek amacıyla hazırladığı "Tarım Gençlerle Yükseliyor" fikir yarışması onuncu kez düzenleniyor.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmayla tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırmak adına çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmek hedefleniyor.

"Akıllı Tarım", "Çevre Dostu Tarım", "Tarımsal Pazarlama", "Markalaşma ve İletişim", "Kırsal Kalkınma" ile "Bitkisel ve Hayvansal Üretim" kategorilerinden alınacak başvurular, 15 Aralık'a kadar www.itb.org.tr adresinden kabul edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme yolunda tarımın önemli rol oynadığını belirtti.

Her zaman gençlerin yanında olacaklarını ifade eden Kestelli, şunları kaydetti:

"İzmir Ticaret Borsası olarak kendimizi, 'Tarımın Servetini Dönüştürmek' ifadesiyle tanımladığımız nitelikli değişim-dönüşüm hareketinin önemli bir oyuncusu olarak konumlandırıyoruz. Yüklendiğimiz bu misyonla 134 yıldır İzmir'e ve ülke ekonomisine hizmet eden Türkiye'nin ilk borsası olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edinmiş bir kurumuz. Başarıların tesadüflerin eseri değil, istikrarlı çalışmaların ürünü olduğuna inanıyoruz."