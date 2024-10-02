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İzmir-Sivas Direkt Uçuşları Yeniden Başladı

İzmir-Sivas Direkt Uçuşları Yeniden Başladı
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Pegasus havayolu firması, uzun bir aradan sonra İzmir ile Sivas arasında direkt uçuşları başlattı. İlk uçuş, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda törenle karşılandı. Uçuşların ekonomik katkıları ve Sivas'ın ticaretine olumlu etkileri vurgulandı.

İzmir'den Sivas'a uzun zamanın ardından ilk direkt uçuşun gerçekleştirildiği Pegasus firmasına ait uçak, gece yarısı iniş yaptığı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) başı çektiği platformun İzmir ile Sivas arasında direkt uçuşların sağlanması için havayolu firmalarıyla yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok firma Sivaslıların taleplerini geri çevirirken, Pegasus firması talepleri karşılıksız bırakmadı. Pegasus firmasına ait ilk uçak, dün saat 22.00'de İzmir'den hareket ederek 23.20'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Sivaslı bürokratlardan oluşan bir heyet ve Sivaslı yolcuları taşıyan uçak, havalimanında törenle karşılandı. İlk olarak uçağa su selamlaması yapıldı. Piste inince itfaiye araçlarıyla ıslanan uçaktan inen yolculara çiçek ve Sivas'a özgü hediyeler verildi.

İlk seferle İzmir'den Sivas'a seyahat eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Uzun sürenin ardından İzmir-Sivas direkt uçak seferleri yeniden başladı. Bizim de iştirak ettiğimiz ticaret odası heyetimizle birlikte bu seferde yer aldık. Bu yeni seferlerin Sivas'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seferlerin gerçekleşmesinde katkısı olan başta sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Beyefendi'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Pegasus seferleri salı ve cumartesi günleri olarak planlandı. Bu seferler ilimizin ticaretine, ekonomisine katkılar sunacaktır, İzmir'de yaşayan hemşehrilerimizle bağlarımızı daha da güçlendirecektir" dedi.

Uzun aradan sonra seferlerin yeniden başlamasında büyük emeği bulunan STSO Başkanı Zeki Özdemir ise, "Uzun zamandır ara verilen Sivas-İzmir seferleri bugün itibarıyla başladı. Uzun süredir bizler bu konuda emek harcamıştık. Çok şükür Pegasus firması ile bugünden itibaren bu uçuşlar başladı. Ben de tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra Sivaslı hemşehrilerimize düşen görev bu seferlerde doluluk oranını üst düzeyde tutmaktır. Tüm Sivas halkına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Pegasus İzmir sivas

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