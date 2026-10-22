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İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 50 kişiye yeşil dönüşüm sertifikası verdi

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İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, MEDinCHAMBERS Projesi kapsamında 6 haftalık yeşil dönüşüm uzmanı eğitimi düzenledi. Eğitimle katılımcıların yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretimdeki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı; programı tamamlayan 50 kişi sertifika aldı.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6 haftalık yeşil dönüşüm uzmanı eğitim programı düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, eğitim Avrupa Birliğinin yürüttüğü Interreg NEXT MED (Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı) kapsamında desteklenen ve Akdeniz havzasındaki ülkelerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ticaret odalarının yeşil ve dijital dönüşüm kapasitelerini artırmayı amaçlayan MEDinCHAMBERS Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitimle katılımcıların yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim, enerji ve su verimliliği ile kaynak yönetimi alanlarında bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Programı tamamlayan 50 kişi sertifikalarını aldı.

Kaynak: AA
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