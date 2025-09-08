Haberler

İzmir'in Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde mesaj yayımlayarak bu özel günün hem şehir hem de millet için anlamını vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, mesajında 9 Eylül'ün sadece bir kentin değil, bir milletin kurtuluş günü olduğunu ifade etti.

İzmir'in, işgal edildiği gün gazeteci Hasan Tahsin'in sıktığı kurşunla kurtuluş mücadelesini başlatan, işgalin bittiği gün Kurtuluş Savaşı'nı bitiren şehir olduğunu belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"İzmir olarak bugün de tarımdan ihracata, eğitimden kooperatifleşmeye, AR-GE'den nitelikli iş gücüne kadar pek çok alanda bayrak kent olma özelliğimizi sürdürüyor, bize bırakılan bu kutsal mirasa layık olmaya gayret ediyoruz. Tarihten aldığımız sonsuz güçle daha çok çalışıyor, üretiyor ve hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Ekonomi
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.