İzmir'in Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Kutlandı

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, mesajında 9 Eylül'ün sadece bir kentin değil, bir milletin kurtuluş günü olduğunu ifade etti.

İzmir'in, işgal edildiği gün gazeteci Hasan Tahsin'in sıktığı kurşunla kurtuluş mücadelesini başlatan, işgalin bittiği gün Kurtuluş Savaşı'nı bitiren şehir olduğunu belirten Kestelli, şunları kaydetti:

"İzmir olarak bugün de tarımdan ihracata, eğitimden kooperatifleşmeye, AR-GE'den nitelikli iş gücüne kadar pek çok alanda bayrak kent olma özelliğimizi sürdürüyor, bize bırakılan bu kutsal mirasa layık olmaya gayret ediyoruz. Tarihten aldığımız sonsuz güçle daha çok çalışıyor, üretiyor ve hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz."