İzmir ekonomi: CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Kentte dün bir dizi ziyaret gerçekleştiren heyet, temaslarını Swissotel Büyük Efes'te, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıyla sürdürdü.

Programda bir sunum yapan Öztrak, heyet olarak son 1,5 yılda 38 ile gittiklerini bildirdi.

Türkiye'de ekonomik gidişatın iyi olmadığını savunan Öztrak, "Eskiden Çin mallarını satan marketler vardı. Ona döndük. Yabancı için burada her şey ucuz, vatandaş için ise pahalı." dedi.

Ekonomik sıkıntıların temelinde "güven problemi" olduğunu ileri süren Öztrak, bu problemin aşılması için hukuk devleti kavramının güçlendirilmesi ve parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından program basına kapalı devam etti.