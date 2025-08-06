Ekonomik zorluklara dayanamadı! İzmir'deki plastik devi konkordato ilan etti

Ekonomik zorluklara dayanamadı! İzmir'deki plastik devi konkordato ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli faaliyet yürüten İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

2014'te kurulan elektrik-elektronikten otomotive, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektöre yönelik fonksiyonel mühendislik plastikleri üreten İzmir Eğitim Sağlık Sanayi Yatırım A.Ş., mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İzmir'deki plastik devi konkordato ilan etti! Ekonomik zorluklara dayanamadı

ÜÇ KİŞİLİK KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Geçici mühlet süresi boyunca alacaklılar için ihtiyati tedbir kararı da uygulanacak. Bu süreçte, şirketin mali durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Komiserler arasında; Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Gülden Kaman, Hukukçu Yaşar Can Göksoy ve İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erhan Demireli yer alıyor.

Mahkeme ayrıca, konkordato talebinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının belirlenmesi için duruşma tarihini 24 Ekim 2025 saat 14.30 olarak belirledi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ

Alacaklılar, bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle itiraz haklarını kullanabilecek. İtiraz eden alacaklıların, konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunmaları gerekiyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi karıştıran çete reisinin ifadesi ortaya çıktı
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü

Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Jennifer Lopez İstanbul'u salladı ama yaşananlar etkinliğe gölge düşürdü

Konserde tuvalet krizi! Binlerce kişi saatlerce sıra bekledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı

Acı haberi canlı yayında aldı, gözyaşlarını tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.