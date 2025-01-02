İzmir'de Yılbaşı Öncesi Yoğun Vergi Denetimleri

İzmir Defterdarı Ömer Alanlı, yılbaşı öncesi özellikle alışveriş faaliyetinin yoğun olduğu sektörlere yaygın yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Alanlı yaptığı yazılı açıklamada vergi kayıp kaçağını önlemek amacıyla değişik sektörlerde vergi denetimi yaptıklarını kaydetti.

Geçen yılın son haftasında, alışveriş faaliyetinin yoğun olduğu hediyelik eşya, kuruyemiş, tatlıcı gibi iş yerlerinde yaygın yoğun denetimler yaptıklarını aktaran Alanlı, İzmir Defterdarlığı Denetim Grup Müdürlüğü koordinasyonunda, yılbaşı gecesi 35 ekip ile eğlence programı olan işletmeler başta olmak üzere 49 farklı mükellef nezdinde "hasılat tespit çalışması" ve 154 adreste "yaygın ve yoğun vergi denetimi" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Alanlı, saha denetimlerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve kamu ekonomisinin güçlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Mükelleflerin gönüllü uyum sağlamaları hem vergi adaletine hem de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağından çalışmalar yeni yılda da Defterdarlığımız tarafından kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.