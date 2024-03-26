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İzmir'de Yatırımcılara Hibe Desteği Sağlanacak

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İzmir'de, yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sağlanacak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantının açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, IPARD programı kapsamında 42 ilde destek verildiğini belirtti.

AB ve Türkiye'nin ortak finansmanı ile oluşturulan IPARD desteklerinden 2024 yılı itibarıyla İzmir'in de faydalanmaya başlayacağını ifaden eden Şahin, "TKDK hayvancılık yatırımlarından, gıda sanayi tesislerine, bitkisel üretimden, kırsal turizme ve makine parklarına kadar birçok alanda yatırımcılarımıza destek olacak. TKDK desteklemeleri ile kurulacak ve AB standartlarına göre modernize edilecek işletmelerle tarım ve sanayi sektöründe, hayvancılığın gelişmesinde, verimliliğin artırılmasında ve tarımsal üretim sektörlerinde ihracat olanaklarının yaratılmasında gücümüze güç katacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu da 2011'den bugüne IPARD I ve II programları kapsamında 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar lira hibe desteği verildiğini kaydetti.

Bu hibeler sayesinde ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar liralık yatırım kazandırıldığını aktaran Uslu, yaklaşık 100 bin insana istihdam imkanı sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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