İzmir'de toplu taşımaya zam

İzmir'de toplu taşımaya zam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni toplu ulaşım tarifelerini belirledi. Yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya ve 60 yaş üstü biniş ücreti 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere şehir içi toplu ulaşıma zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde alınan kararlarla kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenlendi.

Bu kapsamda tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseltildi.

Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıktı.

İZBAN'A YEN DÜZENLEME

Mecliste oy çokluğuyla TCDD ve belediyenin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN'da 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı ifade edildi.

Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmaları tamamlanınca hayata geçirileceği, İzmirim Kart'ın İZBAN'da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - Ekonomi
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu

İşte kıt kanaat geçinen emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bir şey olmaz İzmir alışkın böyle yönetilmeye

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat YILDIZ:

İzmir de yaşayan biri olarak diyorum ki , yada demeyeyim anlayan anlamıştır zaten

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperenlive:

Ankara'da oturduğum yerde toplu taşıma araçları işimi görmüyor mecburen dolmuşa biniyoruz kısa mesafe 30 uzun mesafe 35 TL, Ego'ya arada sırada bindiğim için banka kartıyla basıyorum o da 31 TL ama başkent kartı olanlar için otobüs veya metro zam gelmezse şimdilik 26 TL, yorumsuz olarak yazdım bilgi olsun diye..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme

Savcılık harekete geçti: Baba-kız arasında silah krizi
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.