İzmir'de düzenlenen çalıştayda süs bitkileri sektörü ele alındı

İzmir'de düzenlenen Süs Bitkileri Çalıştayı'nda sektörün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen çalıştaya İzmir, Ankara, İstanbul, Yalova, Bayındır ve Ödemiş ticaret odalarının meclis ve komite üyeleri katıldı.

Çalıştayda, KDV oranları, yeni destekleme modeli oluşturulması, krediler, atıl arazilerinin tahsis edilmesi, havayolu taşımacılığı ücretleri, AR-GE çalışmaları, ve eleman yetersizliği konuları ele alındı.

Çalıştayda hazırlanan rapor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, İzmir'deki organize tarım bölgeleri hakkında bilgi verdi.

Süs bitkileri sektörünün oluşturduğu yüksek katma değer ve sağladığı istihdam ile tarımda en önemli alt sektörlerden biri olduğunu kaydeden Tutan, İzmir'in 1718 dekar üretim alanı ile Türkiye genelinde birinci, ihracatta ise ikinci sırada bulunduğunu ve ülke ihracatının yüzde 13,8'ini gerçekleştirdiğini ifade etti.

İZTO Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ali Osman Öğmen ise süs bitkileri sektörünün ülkenin toplam üretim gücüne, istihdamına, ihracatına katkı veren sektör olduğunu aktardı.