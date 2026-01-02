Haberler

İzmir'de düzenlenen çalıştayda süs bitkileri sektörü ele alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de düzenlenen Süs Bitkileri Çalıştayı'nda sektörün sorunları ele alınarak çözüm önerileri üzerinde duruldu. Çeşitli ticaret odaları temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, KDV oranları, destekleme modelleri ve diğer sektör sorunları tartışıldı.

İzmir'de düzenlenen Süs Bitkileri Çalıştayı'nda sektörün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

İzmir Ticaret Odasından (İZTO) yapılan açıklamaya göre, İZTO Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen çalıştaya İzmir, Ankara, İstanbul, Yalova, Bayındır ve Ödemiş ticaret odalarının meclis ve komite üyeleri katıldı.

Çalıştayda, KDV oranları, yeni destekleme modeli oluşturulması, krediler, atıl arazilerinin tahsis edilmesi, havayolu taşımacılığı ücretleri, AR-GE çalışmaları, ve eleman yetersizliği konuları ele alındı.

Çalıştayda hazırlanan rapor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, İzmir'deki organize tarım bölgeleri hakkında bilgi verdi.

Süs bitkileri sektörünün oluşturduğu yüksek katma değer ve sağladığı istihdam ile tarımda en önemli alt sektörlerden biri olduğunu kaydeden Tutan, İzmir'in 1718 dekar üretim alanı ile Türkiye genelinde birinci, ihracatta ise ikinci sırada bulunduğunu ve ülke ihracatının yüzde 13,8'ini gerçekleştirdiğini ifade etti.

İZTO Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ali Osman Öğmen ise süs bitkileri sektörünün ülkenin toplam üretim gücüne, istihdamına, ihracatına katkı veren sektör olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor