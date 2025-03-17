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İzmir'de Ramazan Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi

İzmir'de Ramazan Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimi
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İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi marketlerde yapılan denetimlerde, haksız fiyat artışı tespit edilen işletmelere 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan para cezası uygulanacak. Denetimler, tüketicilerin korunması amacıyla 81 ilde sürdürülüyor.

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi marketlere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıldı. Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine, her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nca Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler sürüyor. İzmir ve 10 ilde de bugün eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

Her bir aykırı eylem için 1 milyon üzerinde ceza

İzmir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde kentimizde vatandaşlarımızın hem fahiş fiyata hem de haksız rekabete konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına hızlı tüketim malları toptancıları ile marketler ve birçok sektör yakın izleme ve denetime tabi tutulmuştur. Yapılan denetimler sonucunda, Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit ettiğimiz toptancı, market ve tüm işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmekte ve Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca fiyat etiketi yönünden de mevzuata aykırı her ürün için de Müdürlüğümüzce 3 bin 149 TL idari para cezası uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İftar menüleri de denetleniyor

Açıklamanın devamında, Ramazan ayında, lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menülerin de denetlenmekte olduğu, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için idari yaptırımın uygulandığı aktarıldı.

6 milyon TL üzerinde ceza uygulandı

Öte yandan, İzmir'de yılın ilk iki ayında 6 binin üzerinde işletmede yaklaşık 150 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, 6 milyon TL'nin üzerinde idari para cezasının uygulandığı belirtildi. Vatandaşlara ise haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri, bakanlığa veya il müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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