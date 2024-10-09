Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Moda ve Tekstil Fuarları Kapılarını Açtı

İzmir'de Moda ve Tekstil Fuarları Kapılarını Açtı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Fashion Prime, Fashion Tech ve Fashion Home fuarları, hazır giyim ve ev tekstili sektörünü bir araya getirerek, sektörde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yerel firmaların dünya pazarındaki paylarını artıracağını belirtti.

Hazır giyim ve ev tekstili sektörünü buluşturan Fashion Prime - Tekstil- Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fashion Tech - Hazır Giyim Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Baskı Teknolojileri Fuarı ve Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, İzmir'de başladı.

Fuarların açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eş zamanlı açılan 3 fuarın tekstil sektöründe yeni bir dönemi başlatacağını, önemli buluşmaların merkezi olacağını söyledi.

Etkinliklerdeki buluşmaların, üretimden ihracata, istihdamdan teknolojik gelişmelere kadar birçok alanda katkı sağlayacağını belirten Tugay, "Yerel firmalarımızın dünya pazarındaki payını artırarak uluslararası arenada rekabet gücümüzü daha da yukarıya taşıyacaktır." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Denizli'den de birçok sektör temsilcisinin fuarda olduğunu ifade ederek, tekstil ve ev tekstili konusunda kentin çok yol katettiğini kaydetti.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri fuar alanını gezdi. Fuara yerli ve yabancı davetliler de katıldı.

İzmir'deki 3 holde düzenlenen fuarlarda kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojileri sektörlerinden firmalar yer alıyor.

Fashion Home ve Fashion Prime fuarları 11 Ekim, Fashion Tech ise 12 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Ekonomi

Yerel Yönetim Cemil Tugay Teknoloji Ekonomi İhracat Üretim Dünya Yaşam izmir Moda

İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar belli mi? 9 Ekim Çarşamba Milli Piyango sorgulama Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye maçı ne zaman? Karadağ-Türkiye Milli maç nerede, ne zaman, saat kaçta? Usame Bin Ladin oğlu Ömer bin ladin kimdir? Usame Bin Ladin oğluna ne oldu? Usame Bin Ladin kimdir? Usame Bin Ladin öldü mü, yaşıyor mu? Togg Yönetim Kurulu Başkanı kim, nereli? Fuat Tosyalı kimdir? Az önce deprem mi oldu? 9 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Icardi'nin sosyal medya paylaşımı! Ekmeğe zam gelecek mi? Ekmeğin fiyatı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.