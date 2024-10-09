İzmir'de Moda ve Tekstil Fuarları Kapılarını Açtı

Hazır giyim ve ev tekstili sektörünü buluşturan Fashion Prime - Tekstil- Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fashion Tech - Hazır Giyim Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Baskı Teknolojileri Fuarı ve Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, İzmir'de başladı.

Fuarların açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eş zamanlı açılan 3 fuarın tekstil sektöründe yeni bir dönemi başlatacağını, önemli buluşmaların merkezi olacağını söyledi.

Etkinliklerdeki buluşmaların, üretimden ihracata, istihdamdan teknolojik gelişmelere kadar birçok alanda katkı sağlayacağını belirten Tugay, "Yerel firmalarımızın dünya pazarındaki payını artırarak uluslararası arenada rekabet gücümüzü daha da yukarıya taşıyacaktır." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Denizli'den de birçok sektör temsilcisinin fuarda olduğunu ifade ederek, tekstil ve ev tekstili konusunda kentin çok yol katettiğini kaydetti.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri fuar alanını gezdi. Fuara yerli ve yabancı davetliler de katıldı.

İzmir'deki 3 holde düzenlenen fuarlarda kumaş, konfeksiyon yan sanayi, hazır giyim, konfeksiyon makineleri ve baskı teknolojileri sektörlerinden firmalar yer alıyor.

Fashion Home ve Fashion Prime fuarları 11 Ekim, Fashion Tech ise 12 Ekim'de sona erecek.