İzmir'de kuyumculukta suistimalleri önlemek için 'Mavi Kart' zorunluluğu getirildi

İzmir'de kuyumculuk sektöründe artan suistimaller, düşük ayarlı ürün dolaşımı ve kontrolsüz ticaretin önüne geçilmesi amacıyla 'Mavi Kart' uygulaması zorunlu hale getirildi. Valilik ile yapılan ortak mutabakat doğrultusunda hayata geçirilen sistemle, sahada faaliyet gösteren binlerce toptancı ve pazarlamacının kayıt altına alınarak denetlenmesi hedefleniyor.

İzmir Kuyumcular Odası tarafından yürürlüğe konulan uygulama kapsamında, çantacı ve toptancı olarak faaliyet gösteren tüm esnaf ile çalışanlarının kart sistemine dahil olması gerektiği açıklandı. Kart sistemi için gerekli teknik cihazların oda tarafından temin edildiği belirtilirken, toptan iş yapan esnafın herhangi bir mazeret ileri sürmeden ivedilikle başvuru yapmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca sahada bulunan pazarlama araçlarının plakalarının da sisteme kaydedileceği bildirildi. Perakende esnafına, Mavi Kartı bulunmayan tedarikçilerden ürün almamaları konusunda uyarı yapılarak, aksi durumda doğacak hukuki ve idari sorumluluğun işletmelere ait olacağı ifade edildi.

"Mavi Kartı bulunmayan toptancıların ürünleri denetlenmiyor"

İzmir genelinde faaliyet gösteren tüm toptancı ve pazarlamacılarda ürün denetleme kararı aldıklarını belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "İzmir ve çevresinde kuyumculuk faaliyeti yürüten esnafımızın, yanlarında çalışan personelleri odamıza bildirmesi gerekmektedir. Mavi kartı bulunmayan toptancıların ürünlerinin denetlenmediğini açıkça ifade ediyoruz; bu konuda Sayın Valimizden talepte bulunduk ve kendileri de gereğinin yapılması hususunda ilgili yazıyı tarafımıza iletti. Özellikle suistimale açık olan ziynet altınları ve ata lira gibi ürünlerde denetim dışı hareket edilmemesi için esnafımızı uyardık" dedi.

"Kayıt dışılığı tamamen sonlandıracağız"

Tek fiyat uygulaması ve haksız rekabetle mücadele konusundaki kararlılığı vurgulayan Oda Başkanı Buyrukçu, "Ege Bölgesi genelinde tek fiyat uygulamasıyla esnafın işletme maliyetlerini karşılayabileceği makul kar oranlarını ekranlarımıza yansıtıyoruz. Bu fiyatların altında satış yapanlar ya vergi kaçırıyor ya ikinci baskı ürün satıyor ya da haksız rekabetle zararına satış yapıyor. Özellikle döviz bürolarının iş bilmezlik neticesinde darphane fiyatının bile altında altın satması kesinlikle yanlıştır; sektördeki yüzde 10'luk kayıt dışılığı bu dönemde tamamen sonlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Laboratuvar ortamında sıkı denetim"

Sahte ve düşük ayarlı ürünlere karşı yürütülen teknik denetim süreçlerine değinen Buyrukçu, "İkinci baskı ürün satışı ve yanıltıcı reklamlar yasaktır; bu kapsamda piyasadan rastgele seçtiğimiz ürünleri ayar makinelerimizde ve gemoloji laboratuvarımızda titizlikle analiz ediyoruz. Vatandaşlarımız şüphelendikleri pırlanta ve altınlar için odamıza başvurabilirler; herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda gerekli şikayet süreçlerini başlatarak tüketici mahkemelerine yönlendirme yapıyoruz. İzmir Kuyumcular Odası olarak hem halkın hem de dürüst esnafın yanında yer alarak kötü niyetli girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı