İzmir'de Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı Düzenlendi

İzmir'de ilk kez düzenlenen Interfresh Eurasia Yaş Meyve Sebze Fuarı, meyve ve sebze sektörü ile ambalaj, lojistik, depolama ve makine üreticisi firmaları bir araya getirdi.

Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da katıldı.

Buradaki konuşmasında 2023 yılında 132 firma ve yaklaşık 13 bin ziyaretçinin katılım sağladığı fuara bu yıl 216 firmanın geldiğini aktaran Ağar, 30'dan fazla uluslararası market zincirinin de içinde yer aldığı 55 ülkeden ziyaretçiyi fuarda ağırlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatının 2023 yılında Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza atarak 31 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Ağar, verimli tarım alanları ve ekolojik avantajları sayesinde meyve ve sebze üretiminde iddialı konumda olduklarına işaret etti.

Ağar, sektörün başarısının üretim ve ihracat rakamlarına da yansıdığını kaydederek, "59,2 milyon tonluk yaş meyve ve sebze üretimi, ülkemizi dünya yaş meyve sebze üretiminde Çin ve Hindistan'ın ardından 3'üncü sıraya yerleştiriyor. 2023 yılı itibarıyla yaş meyve ve sebze ürünleri ihracatımız ise tarım ürünleri ihracatımızın yüzde 10'undan fazlasına tekabül eden yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip." diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyen Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer ise Antalya'da 7 yıldır gerçekleştirdikleri fuarı bu yıl İzmir'de yaptıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın birer konuşma yaptığı törene AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı.