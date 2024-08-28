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İzmir'de İlk Kez Kenevir Hasadı Yapıldı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde izinli ve kontrollü olarak lif ve tohum üretimi amacıyla ekimi yapılan kenevirin hasadı gerçekleştirildi. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narlısaray çeşidi kenevirin iyi lif verimiyle öne çıktığı belirtildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde ilk kez izinli ve kontrollü olarak lif ve tohum üretimi amacıyla ekimi yapılan kenevirin hasadı gerçekleştirildi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Helvacı Mahallesi'nde bir firma tarafından 22 dekar alanda izinli olarak kenevir üretimi yapıldı.

Üretim sürecinin her aşaması titizlikle takip edilen tarlada İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aliağa Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ürünün gelişim dönemi boyunca düzenli olarak kontroller gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün adaptasyonunu ve tescilini yaptığı Narlısaray çeşidinin özellikle iyi lif verimiyle öne çıktığını aktardı.

Şahin, "Bundan sonraki süreçte bölgemizdeki üreticiler, ekimi yapılan kenevirin demonstrasyonunu görecek ve bu değerli bitkinin yaygınlaşması adına ekim alanlarını genişleteceklerdir. Parça parça ekim yapmak yerine büyük alanlarda ekim yapılması, hem kontrollü üretim için hem de hasat kolaylığı açısından önemlidir. Bakanlık olarak bu şartlar altında üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, kurum müdürleri, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kenevir Ekonomi Aliağa izmir Üretim Tarım İzmir Ekonomi Güncel Haberler

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