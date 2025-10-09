Haberler

İzmir'de Halk Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

İzmir'de Halk Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ekmeklerin fiyatını artırarak 210 gramlık ekmeği 10 TL'den satışa sundu. Genel ekmek fiyatları da 15 liraya yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.'ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli'deki Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 160 bin ekmek 108 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla vatandaşların sofrasına ulaştırılıyor.

Halk Ekmek, artan girdi maliyetleri nedeniyle 8 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatını 10 TL'ye çıkardı. Kent genelinde 200 gram ekmek 15 liradan satılıyor.

Yeni tarifeye göre Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak.

Öte yandan, kentte ekmek fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
