İzmir'de 11. Uluslararası Madencilik Fuarı Başladı

İzmir'de, maden arama, kırma-eleme, sondaj, taşıma, cevher hazırlama ve iş güvenliği ekipmanları gibi geniş ürün yelpazesinin sergileneceği 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'ın Fuar İzmir'de düzenlediği organizasyonun açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tarih boyunca kentin kültür ve ticaretin yanı sıra üretimin, yeniliğin ve bilimin merkezi olduğunu söyledi.

MINEX'in Türkiye'nin madencilik sektöründeki gücünü dünyaya tanıtacağını ifade eden Tugay, "365 katılımcı firma, 44 ülkeden gelen ziyaretçiler, Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar uzanan işbirlikleriyle, bu fuar artık sadece bir sergi alanı değil, ihracat, istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir buluşma noktasıdır. Bu yıl ilk kez 'uluslararası' ünvanıyla düzenlenen MINEX, Türkiye'deki tek madencilik fuarı olma özelliğini taşıyor." dedi.

Tugay, fuarla beraber 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi'nin (IMMAT) de başladığını belirterek şunları ifade etti:

"Kongremiz IMMAT 2025, bilim insanları, mühendisler, üreticiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek geleceğin teknolojilerini tartışacağımız çok değerli bir platform sunuyor. Nesnelerin internetinden yapay zekaya, otonom araçlardan sanal gerçeklik uygulamalarına kadar birçok yenilik, madencilik sektöründe verimliliği artıracak, çevre dostu üretimi destekleyecek, güvenliği güçlendirecek."

Maden arama, kırma-eleme, sondaj, taşıma, cevher hazırlama ve iş güvenliği ekipmanları gibi ürünlerin sergileneceği fuarda, Türkiye'nin yerli üretim makine ve teknolojileri de dünya pazarlarıyla buluşturulacak.

Fuar, 6 Eylül'de sona erecek.