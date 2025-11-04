Haberler

İzmir Alsancak Limanı'na Gelen Kruvaziyer ve Yolcu Sayısı Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
İzmir Alsancak Limanı'na geçen yılın ocak-ekim döneminde gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı, bu yıl aynı döneme göre önemli bir azalma gösterdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri, liman altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

KRUVAZİYER turizminde uğrak destinasyonlardan biri olan İzmir Alsancak Limanı'na gelen kruvaziyer ve turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Geçen senenin ocak-ekim döneminde 56 kruvaziyer ile 153 bin 369 yolcunun geldiği İzmir Alsancak Limanı'na, bu yıl aynı dönemde 39 kruvaziyer ile 65 bin 960 yolcu geldi.

'LİMAN ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, kruvaziyer turizminin sadece tur operatörleri ve acenteler için değil, aynı zamanda rehberlerden esnafa, taksi şoförlerinden yeme-içme sektörüne kadar geniş bir kesim için ekonomik hareketlilik yarattığını söyleyerek, "İzmir hem tarihi hem kültürel zenginliğiyle kruvaziyer yolcuları için önemli bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli sürdürülebilir biçimde artırmak için liman altyapısının güçlendirilmesi, kent içi yönlendirme ve tanıtım çalışmalarının artırılması büyük önem taşımaktadır. TÜRSAB olarak, İzmir'in kruvaziyer turizminde, Akdeniz'in cazibe merkezlerinden biri haline gelmesi için sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kilis
