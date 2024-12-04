İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Güneş Enerjisi Panelleriyle Otopark Alanları Yenileniyor

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanında otopark alanları güneş enerjisi panelleriyle kaplanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark alanlarında güneş enerjisi santrali çalışmaları başladı. Proje kapsamında, kapalı ve açık otopark alanlarında üç aşamalı çalışmalar yürütülecek ve toplamda 10 bin 200 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirilecek.

Gelecek yıl nisan ayında tamamlanması planlanan santral, 5,9 MW kapasiteye sahip olacak.

Yıllık 10 milyon kWh enerji üretimi hedeflenirken, bu üretim sayesinde 660 hanenin bir yıllık kullanımına eşdeğer 4 bin 592 ton emisyon azaltılacak.

Çalışmadan havalimanı operasyonlarının en az seviyede etkilenmesi için proje üç aşamada yürütülecek.

İlk aşamada iç hatlar katlı otoparkın dördüncü katı, ikinci aşamada iç ve dış hatlar açık otopark alanları, üçüncü aşamada ise dış hatlar katlı otoparkın dördüncü katı kontrollü bir şekilde yolcuların kullanımına kapatılacak.

Yolcular, süreçle ilgili bilgilere havalimanında yer alacak bilgilendirme afişleri ve yönlendirme işaretleri aracılığıyla ulaşabilecek. Proje hakkındaki güncel bilgilere ise İzmir Adnan Menederes Havalimanının internet sitesinden ve havalimanının sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.

Otopark kullanımıyla ilgili soruları olan yolcular, otopark bilgi işlem merkezi veya web sitesindeki iletişim hatları üzerinden destek alabilecekler.

Proje tamamlandığında, havalimanının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 25'inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye'de eko-inovasyon ödülü alan ilk havalimanı olduğunu aktararak, "Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında karbon-nötr sertifikasına da sahip. TAV Havalimanları olarak, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030'da tüm operasyonlarımızın karbon-nötr olmasını ve en geç 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Başladığımız güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle Adnan Menderes Havalimanının yenilebilir enerji kullanımını önemli ölçüde artıracağız." değerlendirmesini yaptı.