İZDSO, Gençlik ve Spor Bayramı'na Özel Konser Verecek

İZDSO, Gençlik ve Spor Bayramı'na Özel Konser Verecek
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DenizBank destekli İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 Mayıs'ta genç müzisyenlerle birlikte sahne alacak.

DenizBank'ın desteklediği İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 16 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, orkestra, bayram özel konserinde şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde genç müzisyenlerle sahne alacak.

Genç keman sanatçısı Laçin Akyol anısına düzenlenen konserde, kemanda Ahmet Eren ve Alara Hekimoğlu, kontrabasta Atakan Altun ve Büşra Başoğlu, piyanoda Ahmet Efe Demirci, viyolonselde Ceren Ordu, obuada Gülce Elif Şahin ve klarnette Sıla Samur performans sergileyecek.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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