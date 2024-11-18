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İZBAŞ, Kaishan Group'un 1 Milyar Dolar Yatırımına Ev Sahipliği Yapacak

İZBAŞ, Kaishan Group'un 1 Milyar Dolar Yatırımına Ev Sahipliği Yapacak
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İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımının İZBAŞ'ta 1 milyar dolarlık bir kompresör fabrikası olacağını duyurdu. Yatırımın 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un, Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Sevimli, yaptığı yazılı açıklamada, Çinli firmanın İZBAŞ'ta 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreteceğini belirtti.

Bu yatırımın Türk ekonomisi için önemli olduğunu aktaran Sevimli, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group'un Türkiye'deki ilk yatırımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Kaishan'ın İZBAŞ yatırımı, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu dev yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e kazandırılan en büyük ölçekli yatırım olacak. Ev sahipliği yapacağımız bu yatırımda üretilecek büyük ölçekli kompresörler, jeotermal enerji santralleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki ağır sanayi kuruluşunda da kullanılacak. İZBAŞ yönetimi olarak sınırlı sayıda olan yatırım alanlarımızı, katma değeri yüksek üretim süreçlerine sahip yatırımlara tahsis etmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Halil Fidan - Ekonomi
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