İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz: 'Hiçbir güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak ödenecek maliyeti ağırlaştırır'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15 oranında artırmasına ilişkin; "Ekonomide kurtuluşumuz etkili bir para politikası ve iyi hazırlanmış bir istikrar programı ile mümkün ama ortada rasyonel politikalara dönüşü başaracak ne kadro ne istikrar programı var. Türkiye'nin yetersiz ve zayıf adımlar ile gidebileceği bir yer kalmamıştır. Hiçbir güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak ödenecek maliyeti ağırlaştırır" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi 26 ay sonra yükseltti. PPK, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizi, 650 baz puan arttırarak yüzde 15'e çıkardı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası'nın 26 ay sonra politika faizinin artırmasını değerlendirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"HİÇBİR GÜVENİLİRLİĞİ VE SAYGINLIĞI KALMAYAN BİR KURULLA YOL ALMAYA ÇALIŞMAK ÖDENECEK MALİYETİ AĞIRLAŞTIRIR"

"Doğruları yapmaya cesaretiniz yoksa bu işe talip olmayacaktınız. Yetkiniz yok, cesaretiniz yok, ekibiniz yok, programınız yok. Yarattıkları garabetin kendilerini de yutacağını fark edince AK Parti'nin piyasaya sürdüğü 'rasyonele dönüş' sözünün safsatadan başka bir şey olmadığını bugün açıkça gördük. Ekonomide kurtuluşumuz etkili bir para politikası ve iyi hazırlanmış bir istikrar programı ile mümkün ama ortada rasyonel politikalara dönüşü başaracak ne kadro ne istikrar programı var. Türkiye'nin yetersiz ve zayıf adımlar ile gidebileceği bir yer kalmamıştır. Hiçbir güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak ödenecek maliyeti ağırlaştırır. Unutulmamalıdır ki, bugün yaratılan sahte iyimserlik yarınımızdan çalınan güvendir."