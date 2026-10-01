İTÜ Rektörü Mandal, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'in her yıl büyüyeceğini söyledi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST), her yıl büyümeye devam edeceğini belirterek, "TEKNOFEST, tamamen aşağıdan yukarıya gelişen bir yapı, bütün gücünü de geleceğini de ve her yıl büyümesini de oradan alıyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki TEKNOFEST, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mandal, festivalin ikinci gününde KÜME Vakfı tarafından düzenlenen "Tecrübe: İnsanlık Hali" sergisi kapsamında, KÜRE Konuşmaları'nda yer alan "Üniversitenin Dönüşen Rolü ve Yetenek Gereksinimi" başlıklı programda konuştu.

Program sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Mandal, TEKNOFEST'in 2018'den bu yana 9. kez düzenlendiğini anımsattı. TEKNOFEST'in, gençlere değer ürettiğine işaret eden Mandal, "TEKNOFEST'in başlangıcıyla bugünü karşılaştırdığımız zaman ekosistemdeki değişimi şöyle görüyorum, biz de yapabiliriz, daha iyisini yapabiliriz demeyi öğretti. Şu an öğretmeye çalıştığı ise yapılmayanı, yapmaya aday olan insan kaynağını, gençleri yetiştirmek. 9 yıl uzun bir zaman değil ama yaptığı değişim ve dönüşüm, teknolojiye sadece seyirci bir gençlik yapısında artık teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten bir yapıya dönüştürmesi." ifadesini kullandı.

Mandal, gençlere tavsiyelerde bulundu. TEKNOFEST'te dereceye girmenin önemli olmadığını dile getiren Mandal, etkinlikte öğrendiklerinin kariyerlerinin bir sonraki aşamasına giderken, onları nasıl taşıdığının önemli olduğunu söyledi.

"Yetenek geliştirmenin en önemli adreslerinden birisi TEKNOFEST"

TEKNOFEST'in, her yıl büyümeye devam edeceğinin altını çizen Mandal, "Sadece sayıca büyümeyecek, aynı zamanda nitelikçede büyüyecek. Eğitim ortamları artık sadece sınıflarda, atölyelerde, laboratuvarlarda değil. Genç arkadaşlarımızın birbirlerinden öğrendikleri ve ders dışındaki öğrenme kazanımları, geleneksel dediğimiz müfredata dahil olmasıyla mümkün olabilecek. O yüzden, iyiki TEKNOFEST var. Bize bu davranışı, bir yerden transfer ve ithal etme noktasından daha çok kendi değerlerimizle, geleneklerimizle ve ahlakımızla geliştirmeye çalıştığı bir ortam olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, üniversitelerin geçmişteki rolünün bilgi üretmek olduğuna değinerek, şu an da ise artık rollerinin bilgi üretmenin ötesinde değer üretmek olduğunu vurguladı. Değer üretmenin sadece bilgi denilen kavramın ötesinde, yeteneklerin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Mandal, şunları kaydetti:

"Üniversitelere insan yetiştirme rolü verilir ama insan yetiştirme konusu yetenek geliştirmeye doğru dönüşüyor. Yetenek geliştirmenin en önemli adreslerinden birisi de TEKNOFEST, çünkü buradaki yetenek dediğimiz kavram bilginin yanında, becerinin de geliştirilmesi demek. Bu becerinin geliştirilebileceği yer, ders ve sınıf ortamında kolay değil. Aynı zamanda tüm paydaşlarla beraber olması gerekiyor. Sanayicisi, iş dünyası, yerel yönetimi, sivil toplum kuruluşu ve kamusuyla beraber. TEKNOFEST onları bir araya getiriyor. Yeni nesil öğrenme dediğimiz ortam bütünleşik bir ekosistem yapısına gidiyor. Dünya da yeni nesil öğrenme yaklaşımına doğru yönlendiriliyor. TEKNOFEST, yeni nesil öğrenme yaklaşımının kendini keşfettiği yer. TEKNOFEST, tamamen aşağıdan yukarıya gelişen bir yapı, bütün gücünü de geleceğini de ve her yıl büyümesini de oradan alıyor."

Kaynak: AA