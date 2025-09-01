İTÜ Çekirdek, KKTC Girişimcilerini Desteklemek İçin Kuluçka Programı Açtı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) girişimcilerin teknolojilerini programa dahil etmek üzere başvuruları almaya başladı.

İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, KKTC'de yaşayan, eğitim gören ya da girişimci olmak isteyenler programa dahil olabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü işbirliğini girişimcilik alanında da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dikbaş, KKTC'de girişimcilik ekosistemini destekleyecek özel bir çağrı dönemini başlatıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İTÜ ARI Teknokent olarak kardeş coğrafyalarda da girişimcilik faaliyetlerini desteklemeyi en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bugün KKTC'de yaşayan, girişimi olan, eğitim gören ya da girişimci olma hayali kuranların İTÜ Çekirdek'in sunduğu eğitim, mentörlük ve yatırım olanaklarıyla gelişim göstermesi bizler için son derece değerli."

Dikbaş, İTÜ'nün KKTC'deki varlığını İTÜ ARI Teknokent'in girişimcilik deneyimiyle birleştirerek yeni başarı hikayeleri oluşturacaklarına inandıklarını vurgulayarak, "İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs (İTÜMEDEK) işbirliğiyle hem mezunlarımız arasındaki güçlü bağları KKTC'ye taşıyacak hem de bölgedeki girişimcileri İTÜ ARI Teknokent'in uluslararası girişimcilik ekosistemine entegre edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bu sayede girişimleri, ofis, mentörlük, prototipleme laboratuvarları, küresel ve yerel yatırıma erişim, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına coğrafi yakınlık gibi imkanlarla destekleyerek global iş ortaklarıyla buluşturacaklarını anlatan Dikbaş, küresel başarı hikayesini İTÜ Çekirdek ile yazmak isteyen tüm girişimleri başvurmaya davet ettiklerini, bugünü ve geleceği dönüştürecek tüm yenilikçi fikirleri bu yolculuğa katılmaya çağırdıklarını belirtti.

İTÜ Mezunlar Derneği Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kansu da yapılan çağrının önemine değinerek, "Dijital ve yenilikçi dünyada yerini almak isteyen girişimcilere yol göstermeye ve onları hem Türkiye hem de dünya pazarları ile tanıştırmaya hazırız. Fikri, projesi, enerjisi ve inancı olan girişimcileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.