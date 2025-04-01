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İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten Fazıl Mehmet Yıldırım için Taziye Mesajı

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun önceki başkanlarından Fazıl Mehmet Yıldırım'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Yıldırım'ın markalaşma ve hizmet yaygınlaşmasındaki katkılarını vurgulayan Avdagiç, cenaze töreni hakkında da bilgi verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 15 ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Mehmet Yıldırım'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Yıldırım'ın İTO'nun markalaşmasında büyük katkılarının olduğunu belirtti.

Avdagiç, "İTO'nun markalaşmasında ve hizmetlerinin yaygınlaşmasında büyük katkıları olan İstanbul Ticaret Odası 15. ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Fazıl Mehmet Yıldırım, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Türkiye'nin ekonomik olarak en zor dönemlerinin aşılmasında tecrübesiyle yol gösteren başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, iş dünyamıza ve İTO camiamıza başsağlığı diliyorum. İstanbul Ticaret Odası camiası, bıraktığı eserleriyle onu daima takdir hisleri içinde sevgi ve saygıyla anacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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