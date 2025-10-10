İTO Başkanı Avdagiç'ten Nefes Kredisi türünde "rotatif kredi" önerisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Tobb Nefes Kredisi'nin, özellikle küçük ölçekli işletmelere gerçek anlamda nefes aldırdığını belirterek, "İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, Hazine'nin de kaynak yönüyle destek vermesiyle, finansman koşulları normale dönene kadar TOBB Nefes Kredisi türünde bir kredi mekanizmasının, süreklilik arz eden bir rotatif kredi niteliğine kavuşturulmasıdır" dedi.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Avdagiç, Oda'nın Ekim ayı Meclis toplantısında bir konuşma yaptı.

Avdagiç, Meclis konuşmasına İsrail'in başlattığı Gazze soykırımının üzerinden tam 2 yıl 2 gün geçtiğini belirterek başladı. Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Avdagiç, şu açıklamayı yaptı:

"İş dünyası olarak ateşkesi büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve kalıcı barışa dönüşmesini diliyoruz. Ülkemizin Ortadoğu'da adil bir düzenin gerçekleşmesi, İsrail katliamlarının durdurulması ve başkenti Kudüs olan özgür Filistin devletinin tesis edilmesi için ortaya koyduğu gayreti takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu arada geçen hafta boyunca Gazze'yi dünya gündemine taşıyan Sumud gönüllülerini, Avrupa ülkelerinin meydanlarını ve statlarını Filistin rengine boyayan vicdanlı insanların çabalarını da şükranla anıyorum.

Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanlarında olacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin gerçek anlamıyla tesis edilmesini diliyorum. İki yıl boyunca İsrail bombardımanında hayatlarını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyorum. Gazzeli kardeşlerimizin tüm Filistinlilerle birlikte özgürce yaşayacakları günlere bir an evvel kavuşmasını diliyorum."

"Parasal aktarımda kısmi iyileşme en kötünün geride kaldığına işaret ediyor"

İş dünyasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, dezenflasyon süreci devam ederken, Türkiye ekonomisinin dirençli görünümünü koruduğunu belirtti. İTO Başkanı Avdagiç, "Enflasyondaki yavaşlama ve finansal istikrarla birlikte parasal aktarım mekanizmasında kısmı iyileşme, enflasyonun ardından finansmana erişimde de en kötünün geride kaldığına işaret ediyor. Bununla birlikte sanayi üretimindeki seyri de dikkatle izliyoruz." açıklamasını yaptı.

Finansman ihtiyacına yönelik temmuz ayında TOBB tarafından hayata geçirilen "Nefes Kredisi"nin, bir kez daha uygulanmaya konulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Avdagiç, "İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, Hazine'nin de kaynak yönüyle destek vermesiyle, finansman koşulları normale dönene kadar TOBB Nefes Kredisi türünde bir kredi mekanizmasının, süreklilik arz eden bir rotatif kredi niteliğine kavuşturulmasıdır. Nefes Kredisi, gerçekten de bir öncekine göre daha uygun maliyetiyle işletmelerimizi rahatlatacak. Başka TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gıda enflasyonu diye bir sorunu yaşamaması gerekir"

İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonla mücadelenin ekonomide temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Avdagiç, aylık enflasyon artışının üçüncü çeyreğin sonunda yukarı yönlü bir eğilim gösterdiğini, buna rağmen yıllık TÜFE'deki düşüş eğiliminin trendini koruduğunu kaydetti. Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

"Son TCMB Para Politikası Kurulu'nda belirtildiği gibi enflasyonda Eylül ayındaki yüksek oranlı artışın geçici olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz gibi gıda enflasyonu acil çözüm bekleyen sorunlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir kez daha vurgulamak isteriz ki, eşsiz potansiyeli dikkate alındığında, Türkiye'nin gıda enflasyonu diye bir sorunu yaşamaması gerekir. Dolayısıyla bu konuya ciddiyetle yaklaşılmalı. Bizi hiçbir neden, yüksek gıda enflasyonuna mecbur etmemeli. Tarım, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşıdır. O nedenle tarımda üretimi artıracak ve potansiyel büyümeyi harekete geçirecek tedbirleri en kısa zamanda planlayıp uygulamalıyız."

"Enflasyonda aşağı yönlü seyrin devamı için kritik bir döneme girildi"

Şekib Avdagiç, enflasyonda yukarı yönlü risklerin artmasının Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü de olumsuz etkileyeceğinin, bunun da finansman maliyetlerindeki gevşemeyi sınırlayacağını hatırlatarak, "Dolayısıyla yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin kesintisiz sürmesini vazgeçilmez önemde görüyoruz" dedi.

Avdagiç, "Enflasyonda ancak aşağı yönlü seyrin devamı için kritik bir döneme girildiğini de vurgulamak gerekir. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle giyim, gıda ve enerji başta olmak üzere oluşacak fiyat artışlarının etkisini sınırlı tutmak, büyük önem taşıyor. Ayrıca vergi, ceza ve harçlar için belirlenecek yeniden değerleme oranı da bir artış getirecek. Bunun da enflasyona kaçınılmaz yansıması olacak. Dolayısıyla, izleyen aylarda yıllık artış hızındaki düşüşün dikkatle takip edilmesi ve yukarı yönlü harekete neden olabilecek gelişmelere fırsat verilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL