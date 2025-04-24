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İTO Başkanı Avdagiç'ten Depremin Hazırlığı İçin Acil Çağrı

İTO Başkanı Avdagiç'ten Depremin Hazırlığı İçin Acil Çağrı
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, depreme hazırlık çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, ticari yapılarda da risk tespiti ve güçlendirme çalışmalarının bir an evvel yapılmasını istedi. Devlet, yerel yönetimler ve halkın işbirliği ile İstanbul'un dönüşümüne hız verilmesi gerektiğini belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, depreme hazır olmak için her günün ve her saatin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ticari yapılarda, devletimizin desteğiyle risk tespiti ve modern teknolojileri kullanarak yapı güçlendirme çalışmalarını bir an evvel yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin, yerel yönetimlerin ve halkın tam işbirliğiyle İstanbul'un dönüşümünün ve yeniden inşasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Depreme hazır olmak için her günün ve her saatin çok kıymetli olduğunu kaydeden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Mutlaka depremle yaşamayı başarmalıyız. Devletimizin tüm kurumlarıyla teyakkuzda olması bize güven veriyor. Belediyelerimizin halkımızla dayanışma içinde olması en büyük gücümüz. Şimdi devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve halkımız hep birlikte ve tam işbirliği içinde, İstanbul'un dönüşüm ve yeniden inşasını ivmelendirmeliyiz. Ekonomimizin kalbi olan İstanbul'un yeniden inşa ve dönüşümünde işyerlerimizi de dikkate almalıyız."

"Ticari yapılarda da güçlendirme çalışmaları bir an evvel yapılmalı"

Şekib Avdagiç, ticari yapılarda da devletin desteğiyle risk tespiti ve modern teknolojileri kullanarak yapı güçlendirme çalışmalarının bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Konutlar için yürütülen depreme ilişkin güçlendirme ve analiz çalışmalarını, 'acil' ve 'eş zamanlı' bir şekilde, ticari binalar, küçük sanayi siteleri, iş merkezleri, OSB fabrikaları, oteller, özel hastaneler gibi önemli ekonomik yapılar için de başlatmalı ve yürütmeliyiz. 16 milyon İstanbullunun canını korumayı birinci kanadımız, Türkiye'nin üretim üssü İstanbul'daki iş yerlerini ve fabrikaları depremlere dayanıklı hale getirmeyi de ikinci kanadımız olarak görüp, eş zamanlı planlar üretip uygulamalıyız. Hem insanımızın canını korumak hem üretim faylarımızın kırılmasını önlemek ancak bu şekilde mümkün olacaktır."

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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