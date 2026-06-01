İTO Başkanı Avdagiç'ten 'büyüme' değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Avdagiç, Türkiye'nin genç ve dinamik hane halkı yapısının, ticari esnekliğinin ve üretim motivasyonunun dünyadaki karışık konjonktüre rağmen ekonomimizi dirayetli tutmaya devam ettiğini kaydetti.

Bölgemizdeki savaşa, jeopolitik baskılara ve yüksek enerji maliyetlerine karşın elde edilen büyüme eğiliminin korunmasını önemli bir kazanım olarak değerlendirdiklerini belirten Avdagiç, diğer yandan sanayi üretiminin ve ihracatın negatif bölgede kalmasının dikkate alınması gereken önemli sinyaller olduğuna dikkat çekti.

"Ekonomi modelimizi güçlendirmemiz artık bir tercih değil, öncelik"

Avdagiç, şunları söyledi: "2026 1'inci çeyrek büyüme verisi, küresel belirsizlik ortamında Türk ekonomisinin dayanıklılığını ve potansiyelini bir kez daha tescilledi. Bu süreçte özellikle doğrudan yatırımları ülkemize çekmek, yeni ihraç pazarlarını desteklemek ve ihracat kadar ithalatta da hedef odaklı yürümek önem taşıyor. Bununla birlikte, sürdürülebilir ve nitelikli büyüme için sanayi odaklı, ihracata dayalı ekonomi modelimizi güçlendirmemiz artık bir tercih değil, öncelik. Maliye politikaları, teşvikler ve finansman olanakları ile desteklenen bir üretim modeli Türkiye'yi dünyada yeniden şekillenen ticaret haritasında güçlü bir konuma taşıyacaktır. Enflasyonla mücadele önceliğimizi tehlikeye atmayacak şekilde finansman ve kur politikalarını revize ederek ihracattaki bu darboğazı aşabileceğimize inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı