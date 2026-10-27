İTO Başkanı Avdagiç, 22'nci Dönem Meclis ve Komite seçimlerinde oy verdi

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gelecek 4 yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç oyunu kullandı.

İTO'nun 22'nci Dönem Meclis ve Komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nin 5, 6, 7 ve 8 No'lu salonlarında gerçekleştiriliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç sabah saatlerinde oyunu kullandı.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bugün gerçekleştirilen Meslek Komiteleri Seçimlerinde oyumuzu kullandık.

144 yıllık köklü geçmişiyle İstanbul iş dünyasına hizmet eden bu güzide kuruma yaraşır, demokratik temsilin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum.

Bugün seçimlere katılarak iradelerini sandığa yansıtacak tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Seçimlerin İstanbul iş dünyamız ve İTO camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı