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İthalatta gözetim uygulamasında yüzde 5 kıymet farkına düzenleme

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Ticaret Bakanlığı'nın yeni tebliği ile gümrük beyannamesinde tespit edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri en fazla %5 aşması durumunda ithalat yapılabilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten daha az oranda aşması durumunda ithalat gerçekleştirilebilecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, tebliğin kayıt belgesinin kullanımına ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.

Buna göre, gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymetin, kayıt belgesinde yer alan kıymeti yüzde 5'ten (yüzde 5 dahil) daha az oranda aşması durumunda ithalat yapılabilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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