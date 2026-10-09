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İthal pirinç ve çeltikte gözetim kaydını İstanbul İhracatçı Birlikleri tutacak

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Ticaret Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi; bazı pirinç ve çeltik ürünleri ithalatta gözetim kapsamında kayda alınan eşya listesine eklendi. Kayıt merkezi olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkilendirildi.

Bazı pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithalatı yapılan bazı pirinç ve çeltik ürünleri gözetim uygulaması kapsamında kayda alınan eşya listesine eklenirken, kayıt merkezi olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yetkilendirildi.

Kaynak: AA
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