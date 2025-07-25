İTB Başkanı Kestelli'den Tarım Politikasına Çağrı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bilimsel verilerle destekli, çiftçileri merkeze alan ve uluslararası iş birliğini önceleyen tarım politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

İTB temmuz ayı olağan meclis toplantısı İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Kestelli, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) başlattığı Nefes Kredisi'nin KOBİ'lere can suyu olduğunu ifade etti.

Bir süre önce Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde 2025–2034 Tarımsal Görünüm Raporunun yayımlandığını hatırlatan Kestelli, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 10 yıla dair tarım, gıda ve balıkçılık piyasalarının küresel ve bölgesel eğilimlerini ortaya koyan rapor politika yapıcılar ve sektör paydaşları için önemli bir referans sunuyor. Rapora göre dünya genelinde tarımsal ürünlerin tüketimi 2034 yılına kadar yüzde 13 oranında artacak. Bu artışın neredeyse tamamı, düşük ve orta gelirli ülkelerden kaynaklanacak. Önümüzdeki 10 yılda tarımsal üretimin ise özellikle Asya ve Afrika'da üretim artışına bağlı olarak yüzde 14 artması bekleniyor. Bu rapor bize gösteriyor ki, gelecek 10 yılda hem üretimi artırmak hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamak gibi ikili bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Bu süreçte bizlere düşen, bilimsel verilerle destekli, çiftçimizi merkeze alan ve uluslararası iş birliğini önceleyen tarım politikalarını hayata geçirmektir."

Meclis toplantısı, gündemdeki maddelerin görüşülüp oylanmasıyla tamamlandı.