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İtalya Rekabet Kurumu, "Microsoft 365"in abonelik hizmetine soruşturma başlattı

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İtalya Rekabet Kurumu, Microsoft 365 abonelik hizmetlerindeki fiyat artışı ve yapay zeka entegrasyonuna ilişkin tüketicilere yeterli bilgi verilmediği gerekçesiyle Microsoft hakkında haksız ticari uygulama soruşturması başlattı.

İtalya Rekabet Kurumunun, "Microsoft 365"in abonelik hizmetlerindeki fiyat artışına ilişkin tüketicilere sunulan bilgilendirmeler nedeniyle "Microsoft Ireland Operations Ltd." ve "Microsoft S.r.l." hakkında haksız ticari uygulama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, fiyat artışına ilişkin bilgilerin tüketicilere parçalı ve dağınık şekilde sunulan Microsoft 365 hizmetine, ayrıca yapay zeka tabanlı "Copilot" ve "Designe" hizmetlerinin entegre edildiğinin yeterince açık biçimde belirtilmediği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicilerin sözleşmeyi feshetmedikleri sürece varsayılan seçenek olarak daha yüksek ücretli yeni abonelik planına geçirilmiş olmalarının da soruşturma konularından olduğu aktarıldı.

Bütün bu durumların, tüketiciyi koruma düzenlemelerini ihlal ettiği belirtildi.

İtalya Tüketici Hakları Derneğinden (Codacons) yapılan yazılı açıklamada da Rekabet Kurumunun başlattığı bu soruşturmanın, büyük teknoloji şirketlerinin rekabet ve tüketici hakları konusunda yanlış uygulamalarını bir kez daha ortaya koyduğu savunuldu.

Codacons, soruşturma sonunda usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde Microsoft'a yüksek miktarda idari para cezası verilmesini beklediğini, ayrıca haksız uygulamalar nedeniyle fazla ödeme yapan ve ekonomik zarara uğrayan kullanıcıların ücretlerini geri alabilmeleri için hukuki girişimlerde bulunacaklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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