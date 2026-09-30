İtalya bayraklı AIDAblu, 2 bin 243 yolcuyla Rodos'tan Bodrum'a geldi

İtalya bayraklı AIDAblu, 2 bin 243 yolcuyla Rodos'tan Bodrum'a geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya bayraklı AIDAblu, 2 bin 243 yolcuyla Rodos Limanı'ndan hareket ederek Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Gemide büyük kısmı Alman uyruklu 2 bin 243 yolcu ile 641 mürettebat bulunuyor; AIDAblu gün boyunca Bodrum'da kalıp akşam Girit Adası'na hareket edecek.
İtalya bayraklı "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 yolcusuyla Bodrum'a geldi.
Rodos Limanı'ndan hareket eden 253 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Gemide, büyük kısmı Alman uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 243 yolcu ve 641 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Bodrum'da gün boyunca kalacak olan AIDAblu'nun, akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı