İtalya bayraklı AIDAblu, 2 bin 243 yolcuyla Rodos'tan Bodrum'a geldi

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İtalya bayraklı "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 yolcusuyla Bodrum'a geldi.

Rodos Limanı'ndan hareket eden 253 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Gemide, büyük kısmı Alman uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 243 yolcu ve 641 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Bodrum'da gün boyunca kalacak olan AIDAblu'nun, akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı