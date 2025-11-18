İsviçre'den Yozgat'a Dönüp Tavukçuluk Kurdu

İsviçre'de 40 yıl çalıştıktan sonra emekli olup memleketi Yozgat'a dönen Cemal Ünal, çocukluk hayali tavukçuluğu kurduğu 5 bin kapasiteli gezen tavuk çiftliğiyle hayata geçirdi.

Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Ünal, 40 yıl önce çalışmak için gittiği İsviçre'den geçen yıl doğduğu topraklara geri döndü.

Çocukluk hayalini memleketinde gerçekleştirmek isteyen Ünal, Alicik köyünde babasından kalan yaklaşık 50 dönümlük arazide 5 bin kapasiteli gezen tavuk çiftliği kurdu.

Ünal, inşaatına 2024'te başladığı çiftliği 4 ay önce tamamlayarak yumurta üretimine başladı.

Tüm prosedürleri yerine getirerek organik yumurta üretim belgesini de alan Ünal, günde ürettiği ortalama 3 bin 500 yumurtayı ilçedeki marketlere pazarlıyor.

Cemal Ünal, AA muhabirine, tavuklarla ilgilenmenin moral olduğunu, hayvanların kendisine gençleşme hissi verdiğini söyledi.

Çocukken tavukları çok sevdiğini anlatan Ünal, içinde kalan bu hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bütün hayvanları sevdiğini ancak tavuklar insana daha yakın olduğu için onları daha çok sevdiğini dile getiren Ünal, "Tavuklar bir çocuktan daha fazla bakım istiyor. Suyu, yemi, vitamini, tamamen ilgi istiyorlar." dedi.

Çiftliğin çalışma sistemi hakkında bilgi veren Ünal, şunları paylaştı:

"Burada 3 kişi çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan biri düzenli olarak kümese giriyor. Biz kümesin içine girmiyoruz. Arkadaşımız kovalarla yumurtaları toplayarak çalışma alanına getiriyor. Biz de diğer arkadaşımızla yumurtaları temizleyerek dijital terazide tartıp sınıflandırıyoruz. Daha sonra paketliyoruz. Telefonla sipariş verenlere de servis aracımızla teslimat yapıyoruz. Arazimiz yaklaşık 50 dönüm büyüklüğünde ve tamamen tel örgüyle çevrili durumda. Yabani hiçbir hayvan içeri giremez."

"Memlekete gelip iş yapmak iyi bir şey"

Ünal, tavukların günlük yaklaşık 500 kilo yem tükettiğini belirterek, hava koşullarına göre dışarı çıkma saatlerini ayarladıklarını, hava karardığında ise tavukların kümese döndüğünü anlattı.

Memleketinde üretim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ünal, "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına da sesleniyorum. Gerçekten orada zor koşullarda çalışmaktansa memlekete gelip iş yapmak iyi bir şey. Burada çalışarak hem kendime hem memleketime hizmet ediyorum. Yanımda çalışan 2 kişiye de ekmek kapısı oldum. Onların sigortaları var, kazançlarıyla evlerine ekmek götürüyorlarsa ne mutlu bana." diye konuştu.

Ünal, köy halkının kendisine destek verdiğini, böyle bir girişimde bulunduğu için teşekkür ettiklerini vurguladı.

Memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal, "Köylüler de aynı düşüncede. 'Çok güzel iş kurdun, bize ekmek kapısı oldun.' diyorlar. Benim gibi 10 kişi çıkıp köyümüze hizmet etse dışarıyla ne işi var, ekmek kapısı işte." dedi.

Çiftlikte çalışan 29 yaşındaki Rıdvan Yener de köyünde çalışma fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, Cemal amcam böyle bir iş imkanı sağladı. Çalışıyoruz, evime ekmek götürüyorum. İnşallah bu yaz evlenmeyi düşünüyorum ve köyde yaşamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.