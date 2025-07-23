İsveç, ABD ve Çin Ticaret Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapacak

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin gelecek hafta ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin üçüncü turuna ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin anlaşmaya varmak için bir araya gelme isteğini olumlu bir gelişme olarak nitelendirerek, "Görüşmeler, öncelikle ABD ve Çin arasındaki ilişkileri ilgilendiriyor ancak küresel ticaret ve ekonomi üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Karmaşık küresel ortamda, kurallara dayalı ticareti ve İsveç'in ekonomik çıkarlarını korumak, hükümetin en önemli önceliklerinden biridir. ABD ve Çin temsilcileriyle İsveç topraklarında bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Fox Business'a yaptığı açıklamada, gelecek hafta Stockholm'de yapılacak toplantılarda Çin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin son tarihinin uzatılması konusunu müzakere etmeyi beklediğini ifade etti.

Bu tarihin 12 Ağustos'ta sona erdiğini kaydeden Bessent, "Pazartesi ve salı günü Çinli meslektaşlarımla Stockholm'de olacağım ve muhtemelen bir uzatma üzerinde çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke yetkilileri görüşmelerin ikinci turu için haziranda Londra'da bir araya gelmiş ve Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamışlardı.

Taraflar, ticaret görüşmelerinin üçüncü turu için gelecek hafta İsveç'te bir araya gelecek.