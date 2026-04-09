İSTKA 'Yeşil Girişimcilik Strateji ve Yol Haritası Çalıştayı' düzenledi

İSTKA, İstanbul'daki yeşil girişimcilik ekosisteminin mevcut durumunu ortaya koymak ve gelişimine yön verecek yol haritasını belirlemek amacıyla "Yeşil Girişimcilik Strateji ve Yol Haritası Çalıştayı" düzenledi. İSTKA'nın S360 Danışmanlık işbirliğiyle düzenlediği çalıştaya özel sektör, akademi ve ekosistem paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Taşkent, belirli alanlara ve odaklara yönelik olarak bilgi üretmek, yaygınlaştırmak, ihtiyaç duyan paydaşların kullanımına sunmak ve politika yapıcılar için rehber niteliği taşıyan çıktılar sağlamak istediklerini bildirdi.

Söz konusu çıktıların belirli bir çerçeveye dayanarak hazırlandığını aktaran Taşkent, bu süreçte temel referansın 2024-2028 İstanbul Bölge Planı olduğunu, çalışmaların 2030 perspektifli bakanlık strateji belgeleriyle uyumlu şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Taşkent, yeşil girişimciliğin üst politika belgelerinde öne çıkan başlıklardan biri olduğuna işaret ederek, "Yeşil girişimcilik de bu üst politika belgelerinde yer bulan öncelikli başlıklardan biridir. Bu çalışmalar yalnızca bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda mali destek programlarına da dönüşebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kalkınma ajansları sisteminde yeni bir yaklaşım olarak "Yerel Kalkınma Hamlesi"nin devreye alındığını belirten Taşkent, bu mekanizma ile ajanslar aracılığıyla teşvik yatırım belgesi düzenlenmesinin mümkün hale geldiğini, ayrıca her il için dört öncelikli yatırım alanının belirlendiğini aktardı.

Bu kapsamda akıllı tarım uygulamalarının öne çıkan başlıklardan biri olduğuna dikkati çeken Taşkent, özellikle dikey tarımın sürdürülebilir üretim modeli olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Taşkent, akıllı tarım teknolojilerinin üretim süreçlerini optimize eden bir yapı sunduğunu belirterek, yeşil girişimciliğin bu ekosistemde söz konusu unsurları ekonomik değere dönüştüren bir yaklaşım olarak konumlandığını aktardı.

Yol haritası İstanbul'un yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak

Program kapsamında hazırlanan raporda, İstanbul'daki yeşil girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu analiz edildi. Ekosistemin potansiyeli değerlendirildi ve ihtiyaç alanlarına ilişkin öneriler paylaşıldı.

Etkinliğin, girişimciler, yatırımcılar ve destekleyici kurumlarla yapılan görüşmeleri içeren grup çalışmaları bölümünde, finansman, altyapı ve yetenek, regülasyonlar ve politikalar, talep ve pazarlar, destek mekanizmaları, ekosistem ve işbirlikleri ile yapısal ve diğer sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Çalıştayın çıktıları doğrultusunda ekosistemin güçlü yönleri ve gelişim alanlarının netleştirilmesi, öncelikli ihtiyaçlara yönelik stratejik adımların belirlenmesi planlanıyor. Hazırlanacak yol haritasının İstanbul'un yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlaması ve çevre dostu girişimlerin desteklenmesini güçlendirmesi bekleniyor.