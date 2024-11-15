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İstikbal Mobilya Bağdat'ta 2. Mağazasını Açtı

İstikbal Mobilya Bağdat'ta 2. Mağazasını Açtı
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İstikbal Mobilya, 14 Kasım'da Irak'ın Bağdat şehrinde 2. mağazasını açtı. Mağaza, 2.500 metrekare büyüklüğünde olup, bölgenin en önemli mobilya alışveriş noktalarından biri olacak. İstikbal, Irak'taki büyüme planlarını sürdürerek, müşteri memnuniyetine odaklanmaya devam ediyor.

Türkiye'de mobilya sektörünün lider kuruluşlarından İstikbal Mobilya, 14 Kasım'da Bağdat'taki 2. mağazasını açtı.

İstikbal'in Irak'taki 13. mağazası olan concept mağazanın açılışına T.C. Ticaret Müşaviri Fatih Çelenk, T.C. Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Doç. Dr. Alpaslan Baki

Ertekin, İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, İstikbal yöneticileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük; "İstikbal Ailesi olarak bugün, 67 yıllık köklü markamızın Irak'taki 13. ve aynı zamanda Bağdat'taki 2. mağazasının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İstikbal olarak ülkemizin yurt dışındaki değer elçisi olmanın da haklı gururunu taşıyoruz. Güçlü bayilik yapılanmamız ile 9 milyon nüfuslu Bağdat'ta büyüme planlarımıza bir yenisini daha kazandırmış olduk. Bölgede sadece ürünlerimizle değil, satış ve satış sonrası hizmetlerimizle de Irak halkının en güvendiği mobilya markası olmaya devam edeceğiz. Bu önemli yatırım adına değerli iş ortaklarımız Hamit Alp ve Ömer Alp beylere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Açılışımızın hem bölge halkına hem de markamız adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışı gerçekleştirilen 5 katlı ve 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki dev mağaza, sadece Bağdat'ın değil, bölgenin de en önemli mobilya alışveriş noktalarından biri olacak. Bu sayede ülkemizin Irak ile büyüyen ticaret hacmine katkı sağlarken, diğer bölge ülkelerinden gelen İstikbal müşterileri için de marka algısını ve bilinirliğini perçinleyecek çok önemli bir girişim niteliğinde. Dünya'nın ilk üç mobilya kuruluşu arasında yer alma vizyonuyla

çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya, yüzde 100 müşteri memnuniyeti ve modern mağazacılık anlayışı ile kalite ve konforu tüm dünyaya ulaştırmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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