İstihdam Merkezi ile 42 ayda 5 bin 457 kişi işe yerleştirildi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden itibaren çalışmalarına hız kazandıran ESİM, ilçede yaşayan iş arayan vatandaşlara, özel sektörde ve farklı iş kollarında iş imkanı sağlıyor. Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), 42 ayda 5 bin 457 kişiyi işe yerleştirildi.

Eyüpsultan İstihdam Merkezi, Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan herkese hizmet veriyor. Eyüpsultan İstihdam Merkezi'nin çalışmaları neticesinde, 42 ayda işe yerleştirilen vatandaş sayısı 5 bin 457 oldu. İş arayışında olan vatandaşlar, 4401546 ve 05382774538 numaralı telefonlardan bilgi alabiliyor. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Düğmeciler Caddesi'nde bulunan merkeze giderek özgeçmiş formu doldurmaları gerekiyor. Öte yandan iş arayan adayların iş imkanlarına daha kolay erişebilmesi ve şeffaflık için sosyal medyada da ilanlar yayınlanıyor. İstihdam Merkezi adıyla Instagram'da aktif olarak iş ilanları paylaşılıyor, gerekli bilgiler vatandaşlarla paylaşılıyor.

"5 yılda 5 bin istihdam sözümüz vardı, bu rakamı geçtik"

Eyüpsultan İstihdam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan ve özel bir firmanın güvenlik görevlisi alımı için mülakata katılarak vatandaşlarla da görüşen Belediye Başkanı Deniz Köken, "Seçim öncesi 5 yılda 5 bin istihdam sözümüz vardı, 3.5 yıl yani 42 ayda özel sektörde sağladığımız istihdam sayısı 5 bin 457 oldu. Söz verdiğimiz rakamı da geçmiş olsun ayrı bir mutluluk tabi. Bugün de burada yine şahit oldum, arkadaşlarımız harıl harıl çalışıyor. İşverenler ve iş arayan vatandaşlarımızın arasında köprü olmaya devam edeceğiz, durmak yok" dedi. - İSTANBUL