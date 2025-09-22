İSTİB Şeker Sektörünü Ele Aldı

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB), her ay gerçekleştirdiği "Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında, bu ay şeker ve şekerli mamuller sektörü ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can ve İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan, ülkede iç tüketime yönelik şeker üretiminde herhangi bir sorun yaşanmadığını aktararak, şunları kaydetti:

" Türkiye'de şeker, şeker pancarından üretiliyor. Ülkemizde pancar zaten sözleşmeli üretimin en eski ve yaygın olduğu bir ürün. Avrupa Birliği ülkeleri arasında şeker pancarı üretiminde dördüncü sırada yer alıyoruz. Yıllık 22,5 milyon ton şeker pancarından yaklaşık 3 milyon ton şeker üretiyoruz. Bunun 2,7 milyon tonu iç piyasaya sunuluyor, kalan kısmı ise ihracata gidiyor. 2012'den bu yana iç tüketim için ithalat yapmıyoruz. Sadece dahilde işleme rejimi kapsamında ihracata yönelik şeker girişi var. Bu yöntemle ülkeye katma değer ve döviz girdisi sağlanıyor. İklimsel koşullar nedeniyle bu yıl rekoltede bir miktar düşüş beklense de stoklarımız yeterli seviyede. Bu nedenle herhangi bir arz sorunumuz olmayacak."

Toplantıda dile getirilen şekerdeki metal sorunu hakkında da açıklama yapan Sinan, bu konuda tüm şeker fabrikalarına çözüm için talimatı hemen verdiğini ve sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

"Sanayimizin rekabet gücünü artırmalıyız"

İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ise ülkedeki şeker üretiminin Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren kalkınmanın simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "1926'da Alpullu ve Uşak şeker fabrikalarıyla başlayan bu yolculuk, bugün kamu, özel sektör ve kooperatiflere ait fabrikalarla devam ediyor. Bugün şeker, çikolata, şekerleme, helva, lokum, sakız ve benzeri şekerli mamullerin üretiminde sanayiye katma değer sağlayan önemli bir girdidir. Dolayısıyla şeker üretimi, sadece ekonomik açından değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından da önemlidir. Bu nedenle sektörü daha da güçlendirmeli, sanayimizin rekabet gücünü artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

PANŞEK Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can da şeker yerine ikame olarak kullanılan kimyasal tatlandırıcıların hem sektör hem de halk sağlığı için önemli bir tehdit olduğunu, bu sorunun ancak Gıda Kodeksi'nde yapılacak düzenlemeler ve etkin denetimlerle çözülebileceğini dile getirdi.

İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç da sektör olarak şeker tedarikinde hızlı fiyat oynaklığından olumsuz etkilendiklerini belirterek, Kovid-19 salgını sonrasında fiyatların değişken olduğunu kaydetti.