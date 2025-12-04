İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'dan "İstanbul Simidi" açıklaması Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, simit üretmek için İSTİB'den izin alınması gerektiğine yönelik haberlere dikkati çekerek, " İstanbul'da simit üretmek için bizden izin alınmasına kesinlikle gerek yok. Sadece coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretmek isteyenler bize başvurmalılar." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, borsanın uzun çalışmalar neticesinde İstanbul Simidinin coğrafi işaret tescilini Türk Patent Enstitüsünden aldığını anımsatarak, 8 Ekim 2025 tarihli, 1782 numaralı tescil belgesiyle İstanbul Simidinin mahreç işareti olarak tescilinin gerçekleştiğini belirtti.

Kopuz, coğrafi işaretlerin, ürünlerin otantikliğini ve kalitesini korumayı amaçladığını kaydederek, coğrafi işaretin ürünün katma değer kazanmasına da katkıda bulunduğunu vurguladı.

Bu sistemin hem üretici, hem tüketici hem de ürünün sahibi olan kültür için faydalı olduğunu ifade eden Kopuz, "Asırlardır İstanbul'da üretilen simidin günümüzdeki standartlarını fırınlarla görüşerek belirledik. Bu standartlarla Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduk. Hem kullanılan malzemeler hem de pişirme yöntemlerini içeren bu standartlar İstanbul Simidinin özelliklerinin ve kalitesinin korunması amacıyla kayıt altına alındı." açıklamasını yaptı.

Kopuz, simit üreten ve İstanbul Simidi coğrafi işaretini kullanmak isteyen fırınların başvurularını kabul ettiklerini bildirerek, "Bir sonraki aşamada talep eden fırınları denetim partnerlerimiz olan 'İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası' ve 'Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü' ile birlikte ziyaret edeceğiz. Başvuru sahibi İstanbul Simidi standartlarına uygun üretim yapıyorsa, İstanbul Simidi coğrafi işaretini üretim, satış yerleri ve eğer varsa ürün etiketlerinde veya ambalajlarında kullanma hakkına sahip olacak. Yani coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretip satabilecek." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili basında yer alan iddialara da değinen Kopuz, şunları kaydetti:

"Basında ve sosyal medyada simit üretmek için İSTİB'den izin alınması gerektiği, bu izni alamayanların ise simit üretemeyeceğine dair haberler çıktı. İstanbul'da simit üretmek için bizden izin alınmasına kesinlikle gerek yok. Sadece coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretmek isteyenler bize başvurmalılar. Biz de partnerlerimizle gidip onların üretim süreçleri, malzemeleri ve yöntemlerinin İstanbul Simidi standartlarına uyumunu kontrol edeceğiz. Uygun olanlara İstanbul Simidi coğrafi işareti kullanmaları hakkını vereceğiz. İstanbul'da simit üreten ve üretmek isteyen her fırın, kafe veya pastane simit üretmeye devam edebilir. İstanbul'un dünyaca meşhur sokak lezzetlerinin başında gelen simidin gelecek kuşaklara ulaşması, kalitesinin korunması ve daha da yaygınlaşması için yaptığımız coğrafi işaret tescilinin hayırlı olmasını diliyorum."